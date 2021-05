Sporting e Benfica decidem este sábado título feminino. O campeão será decidido no dérbi, disputado em Alvalade a partir das 17h00.

A equipa encarnada lidera a fase de apuramento de campeão com mais dois pontos do que as leoas (36 contra 34).

O Sporting perdeu a liderança na última jornada, ao perder em Braga por 2-1. Foi a primeira derrota da equipa leonina no campeonato. O Benfica, por sua vez, aproveitou e, com uma goleada sobre o Condeixa (7-0), passou para a liderança.

