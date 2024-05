A FIFA anunciou que vai avançar para o primeiro Mundial de clubes de futebol feminino, que deverá reunir 16 equipas e ter a sua primeira edição entre janeiro e fevereiro de 2026, em local ainda a definir.

A decisão foi tomada esta quarta-feira no 74.º Congresso do organismo, em Banguecoque.

Esta nova competição feminina deverá realizar-se a cada quatro anos, à semelhança do Mundial masculino de clubes, com 32 equipas, cuja primeira edição no novo formato vai contar com FC Porto e Benfica, entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos.

No Congresso foi ainda proposta uma competição adicional de clubes femininos, com base nos pedidos das Confederações, nos anos em que não exista Mundial de clubes, a partir de 2027 e no sentido de facilitar o desenvolvimento global.