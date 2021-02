A seleção feminina de Portugal enfrenta, nos próximos dias, duas "finais" na luta pela presença na fase final do Europeu 2022. Já nesta sexta-feira defronta a Finlândia, equipa com a qual partilha a liderança do grupo, e se alguém ganhar tem garantido o apuramento.

No pior dos cenários, Portugal ficará no segundo lugar, que até pode dar acesso direto à fase final (para os três melhores registos), mas que, pelo menos, garante o playoff.

Depois da estreia, em 2017, a representação lusa quer voltar ao Europeu, que será disputado em Inglaterra, e o selecionador acredita que a equipa tem agora outros argumentos.

«É um Portugal mais maduro, com outra maturidade competitiva, com outra experiência internacional, fruto também do que foi uma aposta muito grande desta equipa, e também da direção», referiu Francisco Neto, citado pela agência Lusa.

«O que sentimos é que é algo que é nosso por direito, o poder chegar a estes jogos decisivos e sermos nós a decidir o nosso futuro, ainda com oportunidades pela frente, mas o foco da equipa neste momento e onde estamos realmente concentrados é obter os três pontos e conseguir os nossos objetivos», acrescentou.

Portugal empatou com a Finlândia em casa, e até sofreu o golo perto do fim, sendo que agora, para o duelo de Helsínquia, Francisco Neto defende que «nenhuma das equipas é favorita».

«Os últimos encontros foram sempre muito equilibrados, resultados sempre muito justos, com muitos empates, por isso, sem dúvida nenhuma um 50/50 e acho que será um jogo dentro desse registo, de muito equilíbrio, onde os pormenores irão fazer a diferença e nós procuraremos estar ao mais alto nível», referiu.