Quatro meses depois de aterrar em Londres, Alex Morgan está de saída do Tottenham, comunicou esta segunda-feira o emblema inglês.

A internacional norte-americana chegou aos spurs em setembro, mas vai regressar aos Estados Unidos, depois de apenas cinco jogos e dois golos por terras de Sua Majestade.

«Serei eternamente grata ao clube, às minhas colegas de equipas e aos adeptos do Tottenham por cuidarem tão bem de mim e da minha família. Obrigado a todos que me ajudaram a tornar este capítulo da minha carreira tão especial», disse Morgan, citada pelo site do Tottenham.

We can confirm that @alexmorgan13 will be returning to the United States in the new year after the conclusion of the first half of the @BarclaysFAWSL season.



Everyone at the Club wishes Alex well in the next stage of her career.



🔗 https://t.co/3JqciRBze5#THWFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/cTNtpIZ39K