Mohamed Aboutrika, antigo internacional egípcio e amigo de Mohamed Salah, diz que o jogador dos Reds não está satisfeito no Liverpool.

«Telefonei ao Salah por causa da situação no Liverpool e ele está chateado, mas isso não afetará o rendimento dele em campo», garantiu em declarações à beIN SPORTS

«Ele disse-me as razões pelas quais não está feliz, mas é segredo e não posso falar disso em público», disse ainda, acrescentando: «Uma das razões que o deixaram zangado é o facto de não ter sido capitão no jogo com o Midtjylland.»

Mohamed Aboutrika disse ainda acreditar que «o Liverpool está a pensar em vender Salah por motivos financeiros.»