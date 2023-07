Declarações de Francisco Neto, selecionador nacional feminino, após o empate de Portugal frente a Inglaterra (0-0), no Canal 11:

«É histórico para nós, estamos a falar da campeã europeia, a equipa dominadora da Europa nos últimos anos, com esta treinadora [Sarina Wiegman] tem uma percentagem de vitórias incrível. Foi um Portugal de muita entreajuda, de muita entrega, nem sempre com a qualidade que gostaria em alguns momentos, mas estamos muito orgulhosos do compromisso. Temos muito que crescer. Independentemente do resultado, era um bom dia para perceber como estamos. Tiro daqui boas ilações.

Temos de conseguir ter mais bola, mas temos de nos pôr no sítio certo e perceber contra quem estávamos a jogar. É continuar a crescer e recuperar as atletas. A nível de qualidade de jogo, podemos crescer e temos tempo para isso.

[Lesão de Kika Nazareth] Infelizmente, a Francisca pediu para sair, não se sentiu muito confortável, estava com algumas dores no final do jogo. Vai ser reavaliada e veremos em que estado se encontra para depois tomarmos decisões. Esperemos ter, no dia 23, toda a gente disponível.

[É no joelho] Sim, o toque onde ela se queixou foi no joelho. Vamos ver o que aí vem.»