O Sporting de Braga anunciou esta segunda-feira a chegada da nigeriana Peace Efih, para a equipa feminina.

Efih, de 22 anos, conta com passagens pelo Kiryat Gat (Israel), Zaragoza (Espanha), Sporting de Huelva (Espanha), Edo Queens (Nigéria) e River Angels (Nigéria).

A jogadora representou a Nigéria no Campeonato Africano das Nações, que teve lugar em Marrocos, em julho passado, tendo marcado um golo.

Peace Efih já trabalha com o plantel bracarense e pode ser opção para o treinador do Sporting de Braga, Gonçalo Nunes, para a receção ao Atlético Ouriense, no domingo, da primeira mão dos quartos-de-final da Taça da Liga.