A internacional portuguesa Carole Costa é reforço do futebol feminino do Benfica para as duas próximas épocas, depois de três temporadas no Sporting, informou o clube encarnado.

«Carole Costa, internacional portuguesa de 30 anos, é o mais recente reforço da equipa feminina de futebol do Benfica. A defesa-central, que assinou por duas temporadas, garantiu que a sua experiência vai ajudar o coletivo a alcançar os objetivos na nova época», indicou o clube.

A defesa, habitual titular na equipa leonina, entrou no Sporting em 2017/18, na segunda época após a criação da equipa, e conquistou pelas leoas um campeonato, uma Supertaça e uma Taça de Portugal.

A equipa feminina do Benfica regressa esta quarta-feira ao trabalho para a época 2020/21 com os habituais testes físicos e exames médicos, após uma época que foi inicialmente suspensa e depois cancelada, devido à covid-19, mas na qual as águias ainda venceram a supertaça.