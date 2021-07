O Benfica anunciou nesta sexta-feira a contratação da vançada Valéria Cantuário, internacional brasileira de 22 anos, qua assinou até 2024.

A jogadora, que foi chamada à seleção do Brasil em 2020, num particular com Equador, em que marcou um golo, chega do Madrid CFF e garante estar preparada para o desafio nas águias.

«A adaptação vai ser fácil. Há muitas brasileiras e, por isso, não vou ter problemas com a adaptação. O melhor vai ser dentro de campo, porque já conheço o futebol delas e elas o meu. Vamos poder trabalhar e contribuir para a equipa», apontou, em declarações à BTV.