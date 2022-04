O Sporting goleou em Alcochete o Benfica por 4-1 e arrancou da melhor forma a fase de apuramento do campeão do campeonato nacional de iniciados.

João Simões (27m, de penálti) Gabriel Silva (36m e 49m) e Salvador Blopa (80+7m) marcaram os golos dos leões. Sandro Santos assinou o único tento dos encarnados, ao minuto 73.

Na fase de apuramento do campeão estão V. Guimarães, Sporting, Benfica, FC Porto, Sp. Braga e Académica. Nesta altura, V. Guimarães e Sporting são as únicas equipas com pontos: ambas somam três.