Este domingo, disputaram-se vários jogos da 11.ª jornada do Campeonato de Portugal. O Vianense mantém-se com quatro pontos de vantagem sobre o segundo classificado da Série A, enquanto o Rebordosa, da Série B, empatou em casa do Resende e foi apanhado pelo Salgueiros, seguindo ambos no topo da tabela, com 25 pontos.

Na Série C, o Benfica e Castelo Branco aproveitou o deslize do União de Santarém e, na Série D, o Rabo de Peixe empatou e não aproveitou o duelo entre Atlético e Lusitano de Évora.

Resultados da 11.ª jornada do Campeonato de Portugal:

SÉRIE A

Domingo, 11 dez:

Brito - Maria Fonte, 2-0

São Martinho – Pevidém, 0-1

Vila Meã – Dumiense, 0-0

Vianense – Bragança, 2-0

Tirsense – Amarante, 0-1

Vilar Perdizes - Juventude Pedras Salgadas, 1-1

Monção – Merelinense, 2-2

CLASSIFICAÇÃO

1. VIANENSE, 26 pontos

2. AMARANTE, 22

3. TIRSENSE, 19

4. PEVIDÉM, 18

5. VILAR PERDIZES, 16

6. JUV. PEDRAS SALGADAS, 16

7. VILA MEÃ, 15

8. MERELINENSE, 13

9. SÃO MARTINHO, 13

10. BRITO, 13

11. DUMIENSE, 13

12. MONÇÃO, 9

13. BRAGANÇA, 8

14. MARIA FONTE, 7

SÉRIE B

Domingo, 11 dez:

Beira-Mar - Castro Daire, 1-0

Marítimo B – Leça, 3-0

Guarda Desportiva – Machico, 2-3

Lusitânia Lourosa – Camacha, 2-1

Gondomar - Valadares Gaia, 2-2

Salgueiros – Alpendorada, 5-4

Resende – Rebordosa, 2-2

CLASSIFICAÇÃO

1. REBORDOSA, 25 pontos

2. SALGUEIROS, 25

3. GONDOMAR, 23

4. MARÍTIMO B, 18

5. BEIRA-MAR, 17

6. LUSITÂNIA LOUROSA, 16

7. LEÇA, 15

8. CAMACHA, 14

9. VALADARES GAIA, 13

10. ALPENDORADA, 12

11. MACHICO, 11

12. RESENDE, 9

13. CASTRO DAIRE, 9

14. GUARDA DESPORTIVA, 5

SÉRIE C

Domingo, 11 dez:

Loures – Alcains, 1-0

Pêro Pinheiro – Sertanense, 2-3

Coruchense - União da Serra, 2-1

Sintrense – Mortágua, 2-4

União de Santarém - 1.º Dezembro, 1-1

Benfica e Castelo Branco – Marinhense, 1-0

Arronches e Benfica - Rio Maior, 0-1

CLASSIFICAÇÃO

1. BENFICA CASTELO BRANCO, 22 pontos

2. UNIÃO DE SANTARÉM, 20

3. MORTÁGUA, 20

4. 1.º DEZEMBRO, 20

5. SINTRENSE, 20

6. PÊRO PINHEIRO, 20

7. MARINHENSE, 18

8. SERTANENSE, 17

9. CORUCHENSE, 15

10. UNIÃO DA SERRA, 13

11. LOURES, 13

12. RIO MAIOR, 5

13. ALCAINS, 4

14. ARRONCHES e BENFICA, 4

SÉRIE D

Domingo, 11 dez:

Oriental Dragon - Vasco da Gama, 3-1

Olhanense – Praiense, 1-1

Fabril – Imortal, 0-2

Rabo Peixe - Esperança Lagos, 1-1

Angrense - Juventude de Évora, 1-0

Atlético - Lusitano de Évora, 2-2

Ferreiras – Serpa, 0-2

CLASSIFICAÇÃO

1. RABO PEIXE, 23 pontos

2. ATLÉTICO, 22

3. LUSITANO ÉVORA, 22

4. SERPA, 19

5. FABRIL, 19

6. JUVENTUDE ÉVORA, 15

7. VASCO DA GAMA, 15

8. IMORTA, 14

9. PRAIENSE, 14

10. ORIENTAL DRAGON, 11

11. ANGRENSE, 10

12. ESPERANÇA LAGOS, 9

13. FERREIRAS, 9

14. OLHANENSE, 5