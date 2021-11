O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, reuniu nesta segunda-feira com Pedro Proença, presidente da Liga, para discutir a «segurança e a previsibilidade dos próximos eventos desportivos».

Numa nota enviada à comunicação social, a tutela esclarece que foram prestadas informações disponíveis nesta data (sem concretizar o quê) e que o encontro serviu para perspetivar a forma como a Liga está a preparar a realização dos próximos jogos numa altura em que o cenário pandémico está a agravar-se.

«Nesta reunião, a Liga Portugal, enquanto organizador, foi ainda sensibilizada para a necessidade de todas as partes envolvidas anteciparem todos os cenários sobre os quais a evolução da pandemia venha a impactar, garantindo que são tomadas as medidas necessárias e devidas, com previsibilidade, minimizando os riscos associados à proparação do vírus em contexto desportivo», lê-se.

Na mesma nota é referido que o secretário de Estado da Juventude e do Desporto pretende manter uma monitorização ativa não só sobre assuntos relacionados a disseminação do vírus em contexto desportivo e outros acontecimentos, sendo que, para isso, estará em «estreita colaboração com a área governativa da Saúde».