O Benfica realizou nesta segunda-feira uma bateria de testes (PCR e antigénio) à covid-19, tendo todos dado resultados negativos, confirmou fonte oficial dos encarnados ao Maisfutebol.

Recorde-se que no sábado o Benfica apresentou-se em campo para jogar com o Belenenses, equipa que foi afetada por um surto de covid-19 e foi a jogo com apenas nove elementos.

A partida acabou por ser dada como terminada segundos após o arranque da segunda parte, quando os azuis, que regressaram dos balneários com sete jogadores, ficaram reduzidos a seis atletas. Nessa altura, o Benfica vencia por 7-0.