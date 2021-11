Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, anunciou, em entrevista à TSF, que vai aplicar um plano «muito rigoroso» de testagem para quebrar cadeias de transmissão da nova variante da covid-19, a omicron, depois de identificados treze casos positivos no Belenenses SAD e, pelo princípio de precaução, os jogadores do Benfica que estiveram no jogo de sábado à noite também vão ser testados.

A responsável pela saúde esclareceu que os casos identificados «não são exclusivamente» de jogadores, uma vez que há também infeções no staff da equipa liderada por Rui Pedro Soares. Essas pessoas vão ser submetidas a «um plano de testagem muito rigoroso» e, tratando-se de uma nova variante, vai-se também avançar para uma «identificação mais alargada dos contactos e proceder ao seu isolamento, com o objetivo de quebrar cadeias de transmissão».

Quanto aos jogadores da Belenenses SAD que estiveram em campo no sábado, no jogo com o Benfica, Graça Freitas explica que, apesar de não ser o plano habitual, «os jogadores que estiveram em campo vão entrar num plano de testagem, quer pelo clube quer pela DGS, para apertar a malha e procurar possíveis casos».