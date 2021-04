Um grupo de 25 clubes em risco de descida do Campeonato de Portugal para as competições distritais pretende impugnar a prova.

Numa nota conjunta, assinada pelos presidentes e intitulada de «O campeonato na mentira e o assalto da 'superdistrital'», os clubes alegam que vão «encetar um conjunto de medidas de luta para defender os interesses dos seus clubes e a reposição da verdade desportiva».

O grupo de clubes entende que o facto de a Federação Portuguesa de Futebol ter feito um conjunto de alterações regulamentares já com a época em andamento é motivo para evitar a homologação das classificações e acusa o organismo de criar «um fosso de injustiça, que encobre de forma grave a verdade desportiva e a integridade da competição».

O grupo contesta a subida de clubes dos campeonatos distritais ao Campeonato de Portugal, alguns deles sem terem competido ou sem terem terminado as competições, interrompidas devido à pandemia de covid-19.

Por fim, o grupo frisa que vai «interpelar» a FPF, e garante que «não está disponível para aceitar aquelas alterações regulamentares» e termina com um aviso para as «consequências graves que as mesmas causarão aos clubes».