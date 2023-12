O FC Porto iniciou na tarde deste sábado a venda de bilhetes para a receção ao Sp. Braga, a 14 de janeiro, em partida da 17.ª jornada da Liga.

Os ingressos variam entre os 13 e os 32 euros para os sócios. Para o restante público, os bilhetes podem chegar aos 50 euros.

Os dragões começam 2024 com o dérbi da Invicta, no Estádio do Bessa, a cinco de janeiro. Segue-se nova visita ao Estoril, a nove de janeiro, a contar para os "oitavos" da Taça de Portugal. Depois, então, os comandados de Sérgio Conceição fazem o primeiro jogo do novo ano no Dragão, ante os bracarenses.

Os azuis e brancos estão no terceiro lugar da Liga.