O médio Michal Sadilek completa os convocados da República Checa para o Euro 2020. O jogador do PSV Eindhoven foi chamado pelo selecionador Jarsolav Silhavý para subsituir o castigado Ondrej Kudela.

Na passada terça-feira, Silhavý anunciou uma lista com apenas 25 nomes. O selecionador explicou que esperava a decisão da UEFA relativamente ao recurso apresentado por Kudela, castigado com 10 jogos de suspensão por comportamento racista para com Glen Kamara, quando o Slavia defrontou o Rangers para a Liga Europa.

Esta quarta-feira a UEFA rejeitou o recurso, o que impossibilita Kudela de participar no próximo europeu.

Entretanto, os advogados que representam o jogador do Slavia já manifestaram a intenção de levar recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS).

Lista de 26 convocados:

- Guarda-redes: Ales Mandous (Sigma Olomouc), Jiri Pavlenka (Werder Bremen/Ale) e Tomas Vaclik (Sevilha/Esp).

- Defesas: Jan Boril (Slavia Praga), Jakub Brabec (Viktoria Plzen), Vladimir Coufal (West Ham/Ing), Ondrej Celutska (Sparta Praga), Pavel Kaderabek (Hoffenheim/Ale), Tomas Calas (Bristol/Ing), Ales Mateju (Brescia/Ita) e David Zima (Slavia Praga).

- Médios: Antonín Barak (Verona/Ita), Vladimir Darida (Hertha Berlin/Ale), Adam Hlozek (Sparta Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Jakub Jankto (Sampdoria/Ita), Alex Kral (Spartak Moscovo/Rus), Lukas Masopust (Slavia Praga), Jakub Pesek (Slovan Liberec), Tomas Soucek (West Ham/Ing), Petr Sevcik (Slavia Praga) e Michal Sadilek (PSV Eindhoven/Hol).

- Avançados: Michael Krmencik (PAOK/Gre), Tomas Pekhart (Légia Varsóvia/Pol), Patrik Schick (Bayer Leverkusen) e Matej Vidra (Burnley/Ing).

The Czech squad for the UEFA #EURO2020 is complete. Michal Sadílek (@Sadilek32) was added to the list of 26 players.



He played on #U21EURO this year and he is the only Czech player who will be on both major championships. pic.twitter.com/V0iSDIMoKh