O Benfica é heptacampeão nacional de futsal feminino.

No Pavilhão da Luz, as encarnadas receberam e venceram a formação do Nun'Álvares por 4-2, no terceiro jogo da final dos play-offs. Recordar que nos dois primeiros encontros, o Benfica somou dois triunfos (3-0 e 1-0).

Um «bis» de Sara Ferreira e os golos de Inês Matos e Janice confirmaram o sétimo título consecutivo das comandadas de Alexandre Pinto, em dez edições da competição.