O Sporting estreou-se com uma vitória na Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, enquanto o Benfica, já com dois triunfos, está muito perto de conseguir a qualificação para a Final Four da competição.

Os leões foram os primeiros a entrar em campo, no Pavilhão João Rocha, e bateram os croatas do Olmissum por 3-1, na abertura do Grupo B, com dois golos de Alex Merlim e outro de Diego Cavinato.

Com este primeiro triunfo, os campeões da Europa dividem o comando do Grupo B com os russos do Ekaterinburg que venceram os holandeses do Hovocubo, próximo adversário dos leões, por 5-1.

Hat-trick de Afonso Jesus

Mais tarde, foi a vez do Benfica somar o segundo triunfo no Grupo A, no Pavilhão Fidelidade, desta vez sobre os ucranianos do Uragan, com quatro golos sem resposta.

Afonso Jesus, com três golos, foi a grande figura deste jogo, já depois do russo Chishkala ter colocado os encarnados em vantagem.

Com esta segunda vitória, o Benfica lidera estacado o Grupo A, com seis pontos, à frente do Uragan e do Levante que somam três. Os espanhóis, que tinham perdido o primeiro jogo com os ucranianos, ganharam agora ao Haladás (3-2) que ainda não somou qualquer ponto.

O Benfica, que no sábado defronta o Levante, precisa apenas de um ponto para garantir a qualificação para a Final Four. Mesmo com uma eventual derrota, a equipa da Luz pode seguir para a próxima fase, desde o Uragan vença o Haladás.