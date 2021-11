A equipa de futsal chegou às dez vitórias no campeonato de futsal ao golear o Futsal Azeméis por 8-1, passando a contar com mais nove pontos do que o Benfica que, ainda este sábado, recebe o Nun’Álvares e conta ainda com um jogo em atraso.

Os campeões da Europa não facilitaram e construíram o volumoso resultado com golos de Cavinato (3), Erick Mendeonça, Cardinal (2) e Alex Merlin (2).

Os leões, já com onze jogos realizados, chegam à marca redonda dos trinta pontos, destacando-se à frente do Fundão (22 pontos/9 jogos) e Benfica (21/9).