O Benfica emitiu uma nota oficial a criticar a carga policial sobre adeptos do clube encarnado no Pavilhão João Rocha, durante o dérbi frente ao Sporting, para o campeonato nacional de futsal. Os leões venceram o jogo por 5-2.



«Reprovável a carga policial sobre os adeptos do Benfica. O Clube vai requerer às autoridades competentes explicações quanto aos fundamentos que levaram a esta decisão gravosa para com a integridade física dos nossos adeptos», pode ler-se.



O clube lamenta ainda um incidente junto ao banco de suplentes do Benfica, no decorrer do encontro: «Como é que, mais uma vez, os adeptos do Sporting partem o vidro que está por detrás do banco de suplentes do Sport Lisboa e Benfica, ferindo inclusive um dos nossos jogadores?»



Com a vitória de domingo, o Sporting passa a liderar o campeonato nacional de futsal com 24 pontos, mais dois que o Fundão e mais três que o Benfica.