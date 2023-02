O selecionador nacional Luís Conceição anunciou, ao final da manhã desta quinta-feira, as 15 convocadas de Portugal para a terceira edição do Europeu feminino de futsal.

A lista é dominada por jogadoras do Benfica, atual líder da Liga, que conta com oito atletas. O Nun’Álvares é representado por quatro jogadoras, a Novasemente por duas e o Santa Luzia por uma. Dos atuais cinco primeiros classificados do campeonato, só o Sporting não surge representado na convocatória.

Convocadas para o Europeu feminino

Guarda-redes: Ana Catarina (Benfica), Maria Rocha (Nun’Álvares), Marta Costa (Benfica)

Fixo: Inês Fernandes (Benfica).

Fixo/ala: Ana Azevedo (Santa Luzia), Fifó (Benfica), Inês Matos (Benfica).

Alas: Carolina Rocha (Novasemente), Cátia Morgado (Nun’Álvares), Pisko (Nun’Álvares), Raquel Santos (Benfica), Sara Ferreira (Benfica).

Pivôs: Janice Silva (Benfica), Carla Vanessa (Nun’Álvares), Lídia Moreira (Novasemente).

As mudanças face ao último Europeu

Em relação ao Europeu anterior, o de 2022, Marta Costa, Inês Matos, Raquel Santos e Lídia Moreira são novidades.

Saem do elenco Loira (Nun’Álvares), Carolina Pedreira (Sporting) e Maria Pereira (Benfica).

Uma vai sair do grupo. O plano até ao duelo ibérico

Destas 15 atletas convocadas, o grupo vai reduzir na sequência do estágio de preparação para as 14 que vão disputar o Europeu. O estágio inicia-se com a concentração no domingo, em Rio Maior, no próximo domingo. A 10 e 11 de março (sexta-feira e sábado), há jogos de preparação frente à Ucrânia e a viagem para a Hungria está agendada para 14 de março, terça-feira. Há ainda um jogo-treino agendado para 3 de março.

Portugal defronta a Espanha nas meias-finais, a 17 de março, uma sexta-feira, pelas 15 horas (hora de Portugal Continental). Trata-se de um duelo ibérico que marcou as duas primeiras edições do Europeu, em 2019 e 2022, ambas realizadas em Gondomar e ganhas pela seleção espanhola. A outra meia-final é entre a Ucrânia e a Hungria (18h30).

A 19 de março, domingo, joga-se o duelo do terceiro e quarto lugar (16h00) e a final está marcada para as 19 horas.