Jorge Braz, selecionador de futsal de Portugal, em declarações no final da vitória na Finalíssima:

«Há um orgulho tremendo. É indescritível o orgulho que sinto em tudo, em toda a estrutura, toda a família FPF, este staff todo fantástico. Depois, nos jogadores, estes e os que não vieram, todos os jogadores portugueses.

Este título, que é o coroar e o juntar de vários títulos e tentar alcançar este acima, é dedicado a todos os jogadores portugueses, pelo que fazem, pelo que se desenvolvem e pelo que têm feito. Todos, não só os da seleção.

Também é muito português, às vezes, hesitarmos. Se vamos passar ali o Cabo das Tormentas ou não, hesitamos. Mas depois, o que é certo é que passamos sempre, pelo menos no nosso processo, no nosso jogar, no acreditar, no ir à procura de inverter um golo e, depois, ir à procura de mais. Quisemos muito jogar e, a partir do momento em que começámos a ser Portugal, acho que é inteiramente justo.

O decisivo foi percebermos que temos de jogar o nosso futsal. Cada país tem as suas vantagens e desvantagens. Não estávamos a ser nós, a acreditar no nosso futsal e no que temos de jogar, com bola no chão e desfrutar. A partir do momento em que eles acreditaram e voltaram a sentir muito orgulho no que fazem e na competência que têm, acho que foi totalmente merecedor levarmos a taça para Portugal.

A qualidade destas quatro seleções é muito idêntica. A Espanha e fortíssima, a Argentina é das seleções mais competitivas do mundo, senão a mais, e o Paraguai está com uma qualidade brutal. Que orgulho no que eles fizeram e no que acreditaram. Foram buscar mais um bocadinho e jogaram de sorriso nos lábios, de frente, para tentar mudar as coisas.»