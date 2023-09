A seleção portuguesa de futsal foi este sábado à Finlândia impor uma goleada por 5-1, em duelo da jornada inaugural do Grupo E da Ronda de Elite europeia de qualificação para o Mundial2024.

Na Energia Areena, em Vantaa, os detentores do troféu construíram o resultado com golos de André Coelho (19 e 33m), Pauleta (27m), Fábio Cecílio (36m) e Pany Varela (39m), enquanto Iiro Vanha marcou o golo solitário dos finlandeses nos últimos segundos da partida.

Em busca da sétima presença consecutiva em Mundiais, Portugal acumulou os três primeiros pontos e juntou-se no topo da classificação à Geórgia que tinha vencido a Arménia na véspera (2-1) e vai visitar a formação de Jorge Braz na quarta-feira, em Viseu, na segunda ronda.

Recordamos que os vencedores dos cinco grupos da Ronda de Elite qualificam-se diretamente para a 10.ª edição do principal torneio mundial de seleções, que vai decorrer, de 14 de setembro a 6 de outubro de 2024, no Uzbequistão, enquanto os quatro melhores segundos colocados transitam para o play-off, no qual se conhecerá os últimos dois representantes europeus.

Veja os golos de Portugal: