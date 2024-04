Os Maine Celtics perderam o terceiro e último jogo da final da G League frente ao Oklahoma City Blue (117-100).



Em Portland, Neemias Queta jogou adoentado, mas mesmo assim conseguiu oito pontos, sete ressaltos e cinco assistências nos 20 minutos de utilização. Os números do poste português foram, ainda assim, insuficientes para os Celtics conquistarem o primeiro título da G League.



Do outro lado, Ousmane Dieng, dos Oklahoma City Blue foi o melhor marcador da partida com 25 pontos e venceu o prémio de MVP das finais.





Findada a temporada na G League, Neemias Queta vai juntar-se à formação principal dos Boston Celtics que prepararam os playoffs da NBA (ainda não conhecem o adversário).