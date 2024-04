A seleção de basquetebol dos Estados Unidos já definiu onze das doze estrelas com que pretende lutar pela quinta medalha de ouro consecutiva nos Jogos Olímpicos de Paris no próximo verão, segundo está a adiantar a ESPN norte-americana. Entre os nomes confirmados estão jogadores como LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant e Joel Embiid. Resta apenas uma vaga em aberto na equipa que será comandada por Steve Kerr.

A desilusão no Mundial de 2023, em que os Estados Unidos não foram além de um embaraçoso quarto lugar, fez com que as estrelas da NBA se mobilizassem em torno da seleção que vai procurar o 17.º título olímpico, o quinto consecutivo.

Entre as estrelas já definidas está também Joel Embiid, jogador que nasceu nos Camarões e que tem nacionalidade francesa, mas que escolheu jogar pelos Estados Unidos.

Kevin Durant, ala-pivot dos Phoenix Suns, é o jogador com mais experiência em Jogos Olímpicos, já com três títulos conquistados, mais um do que Lebron James, enquanto Curry nunca participou na competição.

Desde que os jogadores da NBA começaram a disputar o torneio olímpico, em 1992, ano do famoso «Dream Team», os Estados Unidos só não conquistaram a medalha de ouro por uma vez, em Atenas 2004, quando a Argentina se sagrou campeã.

Os nomes já definidos para os Jogos Olímpicos: