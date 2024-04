Boban Marjanovic tornou-se no herói do povo no duelo entre Clippers e Houston Rockets, último jogo da fase regular da NBA.



A franquia de Los Angeles tinha em vigor uma campanha que oferecia frango frito a cada espetador caso um adversário falhasse dois lances livres no último período da partida. Ora, após desperdiçar o primeiro lance livre, o poste sérvio fez a vontade aos adeptos dos Clippers e falhou propositadamente o segundo lançamento e... fez um pequena celebração.



O pavilhão «explodiu» de alegria e todos comeram frango frito de borla com o alto patrocínio de Marjanovic.



Importa também sublinhar que os lances livres falhados não tiveram peso no desfecho do encontro uma vez que os Rockets ganharam por 116-105. Veja como tudo aconteceu: