82 jogos depois, a fase regular da NBA terminou. Várias equipas não vão competir mais na presente temporada enquanto outras seguem para a fase a eliminar (porventura, a melhor altura do calendário da prova).



Os Celtics, de Neemias Queta, terminaram a fase regular na liderança do Este e com o melhor recorde de toda a Liga. O adversário da franquia de Boston vai sair do play-in entre 76ers, Miami Heat, Chicago Bulls e Atlanta Hawks.



No Oeste, a conferência fechou com os Oklahoma City Thunder na primeira posição à frente dos campeões em título Denver Nuggets. Sem surpresa, Lakers, Warriors e Kings vão ter de passar o play-in para atingirem os play-offs enquanto os Suns, de Durant, Beal e Booker garantiram o sexto lugar no último jogo (beneficiaram da vitória dos Lakers em casa dos Pelicans).

Playoffs Conf. Este

(1) Boston Celtics - (8) Vencedor do play-in

(2) New York Knicks - (7) Vencedor do play-In

(3) Milwaukee Bucks - (6) Indiana Pacers

(4) Cleveland Cavaliers - (5) Orlando Magic

Play-In

(7) Philadelphia 76ers - (8) Miami Heat

(9) Chicago Bulls - (10) Atlanta Hawks



Playoffs Conf. Oeste

(1) Oklahoma City Thunder - (8) Vencedor do play-in

(2) Denver Nuggets - (7) Vencedor do play-in

(3) Minnesota Timberwolves - (6) Phoenix Suns

(4) Los Angeles Clippers - (5) Dallas Mavericks

Play-In

(7) New Orleans Pelicans - (8) Los Angeles Lakers

(9) Sacramento Kings - (10) Golden State Warriors