O piloto Paulo Gonçalves, vítima de uma queda no Dakar 2020, foi condecorado a título póstumo, esta quarta-feira, com o Colar de Honra ao Mérito Desportivo, a mais alta distinção que o Governo pode entregar nesse campo, na 24.ª Gala do Desporto, da Confederação do Desporto de Portugal (CDP).

Na cerimónia que teve como palco o Casino Estoril, «o Governo decidiu atribuir, a título póstumo, a mais alta distinção desportiva nacional, o Colar de Honra ao Mérito Desportivo», anunciou o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que tutela a pasta do desporto, enaltecendo «a marca de água de ética e de altruísmo» do motard de Esposende.

A distinção foi entregue ao presidente da Federação Portuguesa de Motociclismo, Manuel Marinheiro, que esteve em representação do malogrado atleta.

Paulo Gonçalves faleceu a 12 de janeiro, na sequência de uma queda na sétima de 12 etapas da 42.ª edição do Dakar, disputada na Arábia Saudita.