Gedson Fernandes foi ausência notada no treino do Benfica, nesta manhã, para além das já esperadas de Darwin Nuñez e Otamendi.

O médio português não esteve presente nos 15 minutos abertos à comunicação social, numa altura em que na Turquia se noticia o interesse do Galatasaray.

O treinador do emblema turco não se quis alongar muito sobre Gedson Fernandes no final do jogo com o Trabzonspor - «neste momento é especulação» - , disse.

Ainda assim, o desejo do Galatasaray de voltar a contar com Gedson Fernandes sempre foi algo que a imprensa turca foi informando, desde que o médio português deixou a Turquia para voltar ao Benfica.