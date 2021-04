O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) ao Futebol Benfica na reclamação pelas verbas referentes ao mecanismo de solidariedade na transferência de Gelson Martins do Sporting para o Atlético de Madrid. A FIFA já tinha dado razão ao «Fófó», mas os «leões» e os «colchoneros» recorreram para o TAS.

O Sporting e o Atlético de Madrid consideravam que não havia lugar ao pagamento da verba relacionada com a formação do jogador, uma vez que os espanhóis pagaram uma compensação após a rescisão de contrato de Gelson, não se tratando assim de uma transferência.

O acórdão do TAS condena o Atlético de Madrid a pagar uma verba «a rondar 100 mil euros, a que acresce outro montante idêntico, já em falta, num total aproximado de 200 mil euros» pelo mecanismo de solidariedade, conforme explicou o advogado Gonçalo Almeida, à Agência Lusa.

«“O Atlético de Madrid e o Sporting entendiam que nada era devido, porque não era uma transferência na sua essência, mas sim um pagamento em função de um acordo a posteriori. Nós entendíamos que não, a FIFA concordou connosco e o TAS deu-nos total razão, o que obriga o Atlético de Madrid a ter de pagar e o Sporting a ter de devolver esse valor ao clube espanhol, com ambos a pagarem as custas processuais e ainda uma compensação extra ao Futebol Benfica», explicou o advogado, que representou o clube lisboeta em ambas as instâncias.

Gelson Martins rescindiu contrato com o Sporting, de forma unilateral em 2018, e assinou pelo Atlético de Madrid. Em maio de 2019, os «leões» comunicaram à CMVM ter chegado a um acordo com os espanhóis, que aceitaram pagar 22,5 milhões de euros a título de compensação pela contratação do jogador.

«Está também a decorrer na Câmara [Municipal de Lisboa] uma reunião para o licenciamento da obra de construção do pavilhão. Se a notícia que vier da autarquia também for positiva, é um dia em cheio», salientou Domingos Estanislau, presidente do Futebol Benfica.

«Há muitos clubes que andam no campeonato nacional, mas que se venderam aos empresários e, no fundo, não mandam nada. Nós andamos no regional, mas estamos a construir o nosso caminho e agora iremos ficar muito fortalecidos e a depender só de nós. O futuro será este, não pode ser outro», concluiu o dirigente, em declarações à Agência Lusa.