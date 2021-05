Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez partilharam nesta quinta-feira algumas imagens do casal a bordo do avião particular do jogador português.



«Momentos amorosos», escreveu CR7, na legenda de uma das fotografias. Na outra fotografia, divulgada pela companheira do avançado da Juventus, é possível verificar alguns dos luxos da aeronave.



Cristiano Ronaldo surge descalço, em total conforto, numa cama propícia para o descanso durante os voos. O casal não revelou qual o destino da viagem, mas o português tem um jogo importante agendado para domingo: Juventus-AC Milan.



Veja as fotografias na galeria associada a este artigo.