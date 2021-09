Georgina Rodríguez esteve recentemente no Festival de Veneza e aproveitou a oportunidade para apresentar o trailer do seu novo programa na Netflix, o documentário 'Soy Georgina', que contará com a participação de Cristiano Ronaldo.

A companheira do internacional português recorda no trailer, de acordo com o jornal AS, o dia em que conheceu Ronaldo. «O dia em que conheci o Cristiano foi uma quinta-feira de verão. Estava a sair da loja e aparece-me um homem lindíssimo, de quase dois metros. Tenho 27 anos e há cinco anos a minha vida mudou», diz.



Nessa altura, em 2016, Georgina trabalhava numa loja de roupa de luxo em Madrid e encantou Cristiano Ronaldo, que jogava no Real.



«Foi um momento de um 'clic'. Nunca pensei que teria esta magnitude de apaixonar-me por esta, não o esperava, sinceramente. A Georgina é a mulher pela qual estou completamente apaixonado», diz o atual avançado do Manchester United.