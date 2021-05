A equipa de futsal do Sporting está na final da UEFA Futsal Champions League depois de afastar o poderoso Inter Movistar, com uma vitória por 5-2 (veja os vídeos), num jogo muito intenso em Zadar, na Croácia. Os leões comandados por Nuno Dias vão agora aguardar pelo desfecho do Barça-Kairat (19h00) para saber com quem vão discutir o título na próxima segunda-feira.

O Sporting procurou surpreender logo de início, com Guitta adiantado no campo, numa estratégia habitual na liga portuguesa, mas menos vulgar para os espanhóis. E a verdade é que chegaram cedo à vantagem, logo no início do segundo minuto, na sequência de um livre de Merlim. Herrero tentou defender com os pés, mas atrapalhou-se, deixou a bola escapar e Cavinato não perdoou.

O Inter acelerou de imediato o jogo, à procura do empate e o Sporting adotou, de imediata, uma postura mais defensiva, mas procurando sempre atrapalhar a fase de construção da equipa de Madrid. O jogo tornou-se mais duro e os leões escalaram, até ao limite das cinco faltas ainda nos primeiros dez minutos, também com três amarelos para gerir.

O Inter acabou por chegar ao empate, no decorrer do minuto 11, num lance de bola parada da esquerda, com Borja a aparecer nas costas de Guitta para encostar. Bola ao centro e o Sporting recuperou a vantagem logo a seguir, com Guitta a subir no campo, com espaço e a atirar uma bomba que ainda sofreu um desvio no braço de Borja antes de chegar às redes de Herrero.

Uma vantagem que os leões geriram, no limite das faltas, até ao intervalo. O segundo tempo começou ainda mais intenso, logo com uma oportunidade clara para cada lado nos primeiros trinta segundos. O Sporting voltou a ser feliz com um remate de longe, com Taynan a acreditar e a disparar forte. Herrero ainda chegou à bola, mas não conseguiu evitar o terceiro dos leões.

Os leões voltaram a chegar cedo às quatro faltas, mas conseguiram estabilizar, ao nível da agressividade, com o capitão João Matos a intervir nos momentos mais quentes. O Inter ainda reduziu para a diferença mínima, a nove minutos do final, num livre lateral de Trípodi, com Tomas Paço infeliz a tentar cortar o lance.

Com a diferença de um golo, os ânimos voltaram a aquecer, com o Sporting a chegar novamente às cinco faltas, mas Pany Varela voltou a tranquilizar a equipa de Nuno Dias, a cinco minutos do final, com um grande golo. Combinação com Erick, com Varela a puxar a bola da esquerda para o centro e a bater Herrero que não saiu de entre os postes. Já a fechar o jogo, com o Inter todo balanceado para o ataque, Erik Mendonça recuperou uma bola e atirou para a baliza vazia. Estava feito.

O Inter ainda arriscou tudo no ataque, com Guitta a voltar a brilhar entre os postes, mas os leões garantiram a quinta presença na final, a quarta nas últimas cinco temporadas.