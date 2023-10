O Tottenham denunciou esta segunda-feira os insultos racistas de que foi alvo o defesa Destiny Udogie, após o jogo com o Liverpool que os Spurs venceram por 2-1.

O jogo teve um ambiente tenso e decisões de arbitragem polémicas.

No final, Udogie fez uma publicação nas redes sociais, com várias fotos da partida e a palavra «abençoado», além da referência a uma passagem bíblica.

Entre as reações, foram muitas as mensagens de teor racista dirigidas ao defesa italiano, havendo também quem o defendesse e até lhe pedisse para bloquear os autores desses comentários.

O Tottenham diz-se «revoltado com as mensagens racistas dirigidas a Destiny Udogie nas redes sociais após o jogo de sábado contra o Liverpool». O clube londrino promete «trabalhar com a Premier League e, sempre que possível, tomar medidas contra qualquer indivíduo que consiga identificar»

O comunicado do Tottenham conclui com um sinal de apoio: «estamos do teu lado, Destiny».

A Premier League tem sido determinada no combate ao racismo, nos últimos anos. Entre as medidas adotadas inclui-se, por exemplo, banir dos estádios os autores de insultos racistas.

We are disgusted at the racist messages directed towards Destiny Udogie on social media following Saturday’s game against Liverpool.



We will work with the Premier League and, where possible, take action against any individual we are able to identify.



We stand with you… pic.twitter.com/aJxcnelfZX