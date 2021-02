O Benfica anunciou nesta quinta-feira que Jorge Jesus vai falhar o jogo com o Vitória de Guimarães, nesta sexta-feira, apesar de melhorias significativas do seu estado de saúde.

O treinador deve voltar ao trabalho na próxima semana, de acordo com os encarnados.

Numa nota publicada no site oficial, o Benfica diz que «Jorge Jesus apresenta uma melhoria clínica significativa face ao quadro de infeção respiratória provocado por SARS-CoV-2, detetado no dia 28 de janeiro».

O treinador está «em repouso, em casa, sob acompanhamento por parte do departamento médico» do clube e «do corpo clínico do Hospital da Luz, não apresentando o seu estado de saúde qualquer critério de gravidade».

Assim, «Jesus não marcará presença amanhã [sexta-feira] no Estádio da Luz» para o jogo diante do Vitória de Guimarães, «mas deverá regressar às suas rotinas habituais de trabalho na próxima semana».