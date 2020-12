O Penafiel venceu hoje na receção ao Leixões, por 1-0, e ascendeu, provisoriamente, ao quinto lugar da II Liga, na abertura da 11.ª jornada.

O jogo foi decidido por Ronaldo Tavares, avançado da equipa comandada por Pedro Ribeiro (na foto) que marcou o único golo do encontro aos três minutos, garantindo três justos pontos que colocam o Penafiel, por agora, no quinto lugar, com os mesmos 18 pontos do Feirense, quarto, com menos um jogo, enquanto o Leixões, sem ganhar desde o início de novembro, continua no último terço, próximo dos lugares de descida, com nove pontos.

Apesar de acentuar o seu domínio no jogo, o Leixões só por uma vez podia ter marcado, por Brendon, aos 79 minutos, enquanto o Penafiel, que nunca se sentiu desconfortável tendo menos bola, foi sempre mais perigoso, ameaçando marcar por Ronaldo Tavares (aos 63 minutos) e Gustavo Henrique (90).