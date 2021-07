A Assembleia Geral Extraordinária da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ratificou esta segunda-feira os regulamentos de Arbitragem e de Disciplina da Liga para a época 2021/22 e adiou a votação da expulsão do ex-árbitro Jorge Coroado como sócio de mérito da Federação.

Na reunião, realizada na Cidade do Futebol, os 66 delegados (23 presencialmente e os restantes 43 por videoconferência) ratificaram as alterações ao Regulamento Disciplinar das competições organizadas pela Liga, que tinham sido aprovadas em Assembleia da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) do dia 2 de junho, com 55 votos a favor e 11 abstenções.

O Regulamento de Arbitragem, igualmente já aprovado em Assembleia Geral da Liga, também foi ratificado pela Assembleia da FPF, com 61 votos favoráveis e cinco abstenções.