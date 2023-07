O Manchester United anunciou a contratação de Mason Mount e Bruno Fernandes não tardou a reagir.

«Porque demoraste tanto a assinar?», escreveu o português numa publicação no Instagram, dá as boas-vindas ao internacional inglês, partilhando imagens curiosas de momentos de jogo em que agarrava em campo o então médio do Chelsea quando ambos eram adversários.

Mount, de 24 anos, assinou pelo Manchester United até 2028. Os valores oficiais da transferência oficializada nesta quarta-feira não foram divulgados, porém, a imprensa inglesa fala em 65 milhões de euros, mais cinco milhões por objetivos.