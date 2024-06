Capitão do FC Porto, Pepe despediu-se esta manhã de Sérgio Conceição, numa longa mensagem publicada nas redes sociais.

Na publicação, o internacional português lembra que foi Conceição quem lhe deu a oportunidade de voltar a competir nos dragões.

«Fez-me competir e permitiu-me aprender e partilhar da sua fome de vencer. Vivemos derrotas e levantámos títulos! Apareceu num dos momentos mais difíceis da história do clube e, sem temer, foi o homem do leme. Sei que pensou sempre no melhor para todos em especial no melhor para o FC Porto», lê-se.

«Trabalhou sempre à procura de mais, à procura de melhor. Trabalhou por um Porto forte, por um Porto respeitado. Por um Porto campeão. Devolveu-nos as noites mágicas europeias. Só quem sente muito aquilo que faz e o clube que representa pode defender com rigor, paixão, honestidade e lealdade como o mister fez desde que entrou nesta casa» acrescentou Pepe.

A concluir, Pepe agradeceu a Conceição: «Obrigado pelo que lutou, pelo que ensinou, pelo que conquistou.»