A Premier League anunciou esta terça-feira que vai deixar de emitir na Rússia, na sequência da invasão do exército russo à Ucrânia.

Além disso, o organismo vai ainda doar um milhão de libras (cerca de um milhão e 200 mil euros) para as vítimas da guerra.

«A Premier League e os respetivos clubes acordaram esta terça-feira unanimemente a suspensão do nosso acordo com o nosso parceiro de transmissão da Rússia com efeito imediato e a doação de um milhão de libras para apoiar o povo da Ucrânia», lê-se, no comunicado.