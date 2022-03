Antigo campeão do mundo de xadrez e ativista russo, Garry Kasparov pediu esta quinta-feira que as grandes potências mundiais adotem estratégias militares e económicas mais duras contra o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, a propósito da invasão do exército russo à Ucrânia.

Em entrevista à agência Reuters, Kasparov afirmou que os países do Ocidente «devem atirar a Rússia de regresso à Idade da Pedra para garantir que a indústria do petróleo e do gás e quaisquer outras indústrias sensíveis que sejam vitais para a sobrevivência do regime [de Vladimir Putin] não consigam funcionar sem o apoio tecnológico do Ocidente».

Kasparov, antigo presidente da Fundação de Direitos Humanos de Nova Iorque e que sempre teve um papel ativo no movimento de protesto contra o Kremlin quando morava em Moscovo, afirmou que só pode haver paz quando Putin sair do poder e também criticou o Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, por não ter tomado medidas mais agressivas para prevenir esta situação.

«A lista de coisas que Putin ‘nunca faria’ cresceu bastante. Ele cometeu crimes de guerra muito além da imaginação», disse, antes de concluir: «Espero que os norte-americanos revejam a sua estratégia e mostrem força.»