O FC Porto foi o clube português que gerou mais interações no Instagram ao longo de 2019: 51,7 milhões, de acordo com os dados apresentados pela empresa espanhola Deportes & Finanzas.



Ainda segundo a mesma análise, os dragões terminaram o ano com quase tantas interações que Benfica (33,6 milhões) e Sporting (30,3 milhões) juntos.



Refira-se, a este propósito, que o Benfica lidera atualmente o ranking de clubes portugueses com mais seguidores nesta rede social: 1,4 milhões, contra 1,3 milhões do FC Porto e 814 mil do Sporting.