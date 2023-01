Diogo Costa Reis conquistou os portugueses nos «Morangos com Açúcar 5», onde deu vida a Diogo Furtado, em 2007, como pode ler no site da TVI Ficção.

Após essa participação, o ator entrou ainda noutros projetos de ficção nacional, como «Jardins Proibidos» (2014), «A Impostora» (2016) e «Onde está Elisa?» (2018).

Atualmene, o jovem natural do Porto vive no Algarve, e é treinador dos escalões de formação do Portimonense, a par de outras atividades.

Navegue na galeria associada a este artigo e veja o 'antes' e o depois' do ex-moranguito.