Lionel Messi deixou o Barcelona 18 anos depois da estreia como profissional. Em quase duas décadas nos «blaugrana», o astro argentino vestiu várias camisolas, desde a principal à terceira, todas de seu feitio, mas todas marcantes.

A primeira é sempre a primeira. Não foi com a camisola principal que Messi se estreou como sénior no Barcelona, mas sim com a secundária, e num estádio português. A 16 de novembro de 2003, o Barcelona, que vinha de uma época abaixo do esperado com um sexto lugar na liga espanhola, foi o convidado do FC Porto, campeão português e vencedor da Taça UEFA, para o jogo de estreia do Estádio do Dragão, vencido por 2-0 pela equipa na altura treinada por José Mourinho. Foi nesse jogo em que um menino argentino de 16 anos se mostrou ao mundo do futebol com uma camisola dourada com linhas horizontais finas em preto.

No entando, Lionel Messi só estreou na liga espanhola na época seguinte, 2004/05, em jogo entre rivais, frente ao Espanhol. O argentino saltou do banco aos 83 minutos do jogo para vestir a camisola principal do Barcelona pela primeira vez como sénior. Os «culés» ganharam por 1-0 com golo de Deco.

Desde aí, as camisolas principais do Barcelona foram variando de linhas verticais a linhas horizontais, chegando a ser metade grená e metade azul e até a ter quadrados em estilo xadrez. Já as camisolas alternativas, além de variarem no estilo, tiveram cores diferentes como dourado, azul escuro e preto, amarelo fluorescente, laranja, azul claro, salmão, azul marinho, preto, verde fluorescente e cor de rosa.

No total, Messi vestiu cerca de 50 camisolas do Barcelona diferentes nos seus 18 anos como jogador profissional. O astro argentino prepara-se agora para mudar as cores da sua camisola.