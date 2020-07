Rui Borges deixou de ser treinador do Académico de Viseu. Fonte da SAD do clube da II Liga disse à agência Lusa que as duas partes chegaram a acordo para uma «rescisão amigável» do contrato que o técnico tinha até 2021.

O treinador, de 39 anos, deixa Viseu ao fim de época e meia ao serviço do clube beirão, onde garantiu duas permanências da equipa da II Liga e fez história no clube ao levar o Académico de Viseu até às meias-finais da Taça de Portugal, onde caiu frente ao FC Porto.