O Benfica, depois de já ter criticado o formato da Taça da Liga, veio agora a público manifestar «preocupação» e «discordância» como calendário proposto para a II Liga, considerando que a retoma da época de 2020/21 deveria ser feita de forma «mais cautelosa e responsável» face aos riscos da pandemia da covid-19.

Num comunicado dirigido à comunicação social, o clube da Luz começa por criticar a data escolhida para o arranque da competição, previsto para 22 de agosto, onde vai estar representado pela sua equipa B. «Acontece que mesmo que o regresso aos treinos fosse autorizado pelas autoridades até ao próximo domingo, as equipas teriam apenas seis semanas de preparação, e mesmo essa hipótese revela-se impossível de ocorrer», aponta.

O Benfica refere ainda que o calendário proposto não tem qualquer orientação ou perspetiva sobre as imposições das autoridades de saúde pública no final de agosto. Além disso, o clube refere que as datas propostas coincidem com as datas FIFA. «As equipas B do Benfica e do FC Porto têm, por norma, vários dos seus jogadores jovens envolvidos nas Seleções Nacionais que terão competições nessas datas», escreve ainda o Benfica antes de perguntar se essas jornadas vão ser adiadas.

A finalizar, o clube defende a proposta inicial da Liga que apontava o arranque da II Liga para 20 de setembro. «Decisão prudente porque permitia um recomeço gradual dos treinos e um período de mais de nove semanas de pré-época e daria mais tempo à Liga Portugal para, em colaboração com a FPF, trabalhar com as autoridades de saúde na definição do mais adequado protocolo sanitário para a realidade da LigaPro».