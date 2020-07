A Liga de Clubes decidiu esta terça-feira, através de um grupo de trabalho criado para o efeito, manter a Taça da Liga no mesmo modelo, dividida em três fases e com duas fases de grupos, e com a calendarização igual ao que aconteceu esta temporada, com a final four a ser disputada no final de janeiro.

Ora o Sporting não aceita esta decisão, que considera ter sido «uma das piores alguma vez tomadas no que se refere à proteção do futebol português», e emitiu um comunicado a criticá-la, referindo que é uma decisão que prejudica os clubes portugueses que vão disputar as competições europeias.

«Quando todo o mundo se debate ainda com uma pandemia, em que ninguém sabe ou conhece ainda o real alcance da mesma, a Liga entendeu meter a cabeça na areia e fingir que a mesma não existe, nem nunca existiu. Mas a realidade é diferente», pode ler-se no comunicado.

«Devido à pandemia, a época desportiva, que devia durar cerca de dez meses, passa para cerca de nove, o que resulta numa situação sem precedentes, em que se assistirá a um número recorde de jogos naquele período de tempo, sem condições adequadas de paragem e tempos de descanso necessários. Isto, enquanto os clubes diminuíram as suas receitas, o que gera dificuldades acrescidas na construção dos plantéis (principalmente dos que competem nas competições europeias), ao mesmo tempo que potenciará riscos de lesões para os seus jogadores.»

O Sporting recorda, de resto, que «toda a Europa do futebol caminha num rumo de extinção de competições como a Taça da Liga» e em que «os clubes da Premier League que competem nas competições europeias ponderam tomar a decisão de não jogar esta época a respectiva Taça da Liga».

«Quando se pretende aumentar o valor da Liga portuguesa (e melhorar o ranking de Portugal), tomam-se medidas para que os clubes que a representam na Europa do futebol não tenham condições de a representar ao seu melhor nível. Quando se devia estar a falar da reformulação dos quadros competitivos da I Liga, com a diminuição de 18 para 16 clubes, sobrecarrega-se ainda mais o calendário.»

O Sporting defende não aceitar o eterno argumento de que os clubes grandes têm que ajudar os pequenos, porque a Liga de Clubes também não defende os clubes grandes. E mais, acrescenta o comunicado: a Liga de Clubes não defende sequer a competição, criando bases para que o caos regresse.

«Não se pode deixar de realçar a inconsciência de uma decisão que potência que as Ligas profissionais não venham a terminar na época 2020/2021, já que não houve qualquer preocupação em ser criado um prazo de segurança adicional, caso se venha a verificar uma segunda vaga da pandemia.»