Tal como João Félix, também João Cancelo viu o sonho de jogar no Barcelona ser concretizado no último dia do mercado de transferências.

Isso mesmo admitiu o lateral-direito emprestado pelo Manchester City, no final da goleada de Portugal frente ao Luxemburgo, na noite de segunda-feira.

«Quero conseguir grandes coisas com este clube porque foi sempre onde sonhei estar. É um clube de sonho, todos os meus amigos o sabem: todos os meus ídolos jogaram no Barça», afirmou, ao Sport.

«Vou fazer de tudo para explodir no Barça. Vou tentar mostrar o meu futebol, a minha qualidade, mas sempre com a ajuda da equipa, porque preciso da equipa e acho que temos muita qualidade no plantel. Oxalá seja uma grande temporada», garantiu.

Sobre a possibilidade de o Barcelona conquistar a Champions, Cancelo foi cauteloso: «É verdade que nos últimos anos o Barça não tem estado bem na Europa, mas é um clube muito grande. Vamos tentar que o Barça volte ao nível que sempre demonstrou na Champions. Neste momento há equipas mais favoritas do que nós. Mas temos uma equipa muito boa e podemos conseguir grandes coisas. O plantel é jovem, mas tem muita qualidade.»

«O mister [Xavi] dá-me um pouco de liberdade e gosto disso. Sinto-me cómodo a jogar tanto por dentro como por fora. Vou adaptar-me a tudo o que o mister peça», disse ainda.