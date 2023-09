O futebolista português Rúben Dias rejeitou, esta segunda-feira, a ideia de que há «um grupo mais fechado» na seleção, a propósito da chamada dos compatriotas João Cancelo e João Félix, que ainda não tinham minutos em 2023/24 na última sexta-feira, dia em que o selecionador Roberto Martínez anunciou a lista para os jogos com Eslováquia e Luxemburgo, de qualificação para o Europeu 2024.

«Eu não acho que seja a ideia de um grupo mais fechado. É, simplesmente, a ideia de um espaço de seleção. Sempre foi assim, é agora e sempre foi assim. E, tal como sempre, também a porta está aberta para entrar e para sair», começou por dizer, em conferência de imprensa, esta segunda-feira.

«Decisões são decisões e cabem ao treinador, mas eu acho que temos de ver pela história das seleções. Por vezes, em momentos em que um jogador não esteja a jogar tanto num clube, ainda assim acaba por ser convocado, devido a diferentes fatores. A própria história diz-nos que isto por vezes acontece», concluiu Rúben Dias.

Entretanto, Cancelo e Félix foram apresentados na sexta-feira no Barcelona, o primeiro emprestado pelo Manchester City e o segundo pelo Atlético de Madrid. Este domingo, fizeram a estreia, no triunfo por 2-1 na visita ao Osasuna: Cancelo entrou aos 59 minutos e Félix aos 80.

Portugal, inserido no grupo J de qualificação para o Europeu, visita a Eslováquia na próxima sexta-feira, dia 8 (19h45), em Bratislava. Na segunda-feira, dia 11, recebe o Luxemburgo (19h45), no Estádio do Algarve.